Solo qualche ora fa, Ghali annunciava il termine dei lavori per il nuovo disco di inediti. Oggi la notizia di un nuovo singolo, in radio da questo venerdì.

I fan dell’artista non dovranno aspettare ormai molto per ascoltare un nuovo brano inedito: la data c’è già ed è quella di venerdì 8 aprile 2022.

Il nuovo brano si intitola Walo e sarà disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali tra qualche giorno. A comunicarlo ai fan lo stesso artista, dopo aver dato appuntamento su Tik Tok per un piccolo spoiler in anteprima.

“Il nuovo album è finito e non ho ancora trovato il titolo”, aveva scritto Ghali ieri, comunicando in via ufficiale di aver chiuso il nuovo progetto di inediti.



“Se chiudo gli occhi rivivo tutto il processo e l’idea che molto presto sarà vostro mi fa staccare i piedi da terra e volare”, le sue parole ai seguaci sui social.

Ghali spiega poi di aver consegnato il disco finito alla sua etichetta discografica nel primo giorno del Ramadan, sperando sia di buon auspicio.

“Lo abbiamo consegnato ieri durante il primo giorno di Ramadan.

Il viaggio sta per incominciare, ci vediamo tutti qui sul mio profilo domani.

Ramadan Moubarak to all of you”, aveva scritto sui social nella giornata di ieri. L’appuntamento di oggi avrebbe poi portato tutti allo spoiler di Walo di Ghali, disponibile in radio e in digitale da venerdì 8 aprile.

Stamattina è stata invece ufficializzata la partecipazione di Ghali a Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale di Radio Italia atteso per il 21 maggio in Piazza Duomo a Milano. TUTTI GLI OSPITI.