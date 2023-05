Il singolo Puta con Ghali e Guè Pequeno suggella la pace fatta tra i due rapper. Si sa, del resto, che non si può fare rap senza dissare qualcuno. In questo caso il paciere è il producer Sixpm, qui al suo singolo di debutto con la scelta di due pezzi da 90 della scena contemporanea.

Il pezzo è disponibile da oggi, venerdì 19 maggio, su tutte le piattaforme. Sixpm scrive: “È stato speciale riportare in studio insieme due icone di questa musica”. Per i fan di Ghali, del resto, si tratta di un felice ritorno dopo un lungo silenzio dopo Sensazione Ultra (2022), ma nel frattempo ci aveva già deliziati insieme a Noizy, Lacrim e Rayvanny in Alo Alo. Quali siano i nuovi progetti del rapper milanese non è dato saperlo, ma è certo che sta preparando qualcosa di nuovo.

Ghali e Guè ritornano a collaborare ben 11 anni dopo Follow Me da Fastlife Mixtape Vol. 3 di Mr. Fini – Cosimo Fini è il nome di battesimo di Guè Pequeno – e soprattutto ritrovano lo spirito d’amicizia dopo le polemiche del 2020. In quell’occasione Guè Pequeno aveva definito “fake” il collega e lo aveva descritto come uno che “va in giro vestito da confetto”. Al Corriere della Sera aveva precisato che si riferiva al modo di atteggiarsi di Ghali, poco credibile dal momento che “può andare bene in una sfilata” ma “non ha grande credibilità per strada”.

Questo, secondo Guè, cozzava con l’approccio attivista del collega, che potrebbe mai essere “un idolo del mondo di colore” in quanto troppo legato alla moda e dunque ben lontano – sempre secondo Cosimo Fini – dall’universo cui si è sempre fatto portavoce. Oggi la polemica è un lontano ricordo e i due rapper collaborano al primo singolo di Sixpm, già produttore di Jovanotti per I Love You Baby.

Testo