Finalmente, l’annuncio è arrivato: il nuovo album di Ghali ha un titolo e una data di uscita. Da giorni le strade di Milano sono state tappezzate di poster con riferimenti a un improbabile ristorante Pizza Kebab con tanto di numero di telefono per le prenotazioni. Una mossa à la Rolling Stones, se vogliamo, visto che la band di Mick Jagger aveva avviato una geniale campagna di guerrilla marketing annunciando l’apertura di un presunto negozio specializzato nella riparazione di cristalli.

Il nuovo album di Ghali

Qualche settimana dopo è arrivato Hackney Diamonds (qui la nostra recensione), e ora tocca a Ghali. Niente a che vedere con i colossi britannici, certo, ma Ghali è stato abile nel fornire almeno tre spoiler del disco a tutti coloro che hanno composto il numero riportato nei manifesti affissi per la città meneghina. Improvvisamente dalla sua bacheca sono scomparsi tutti i contenuti, una mossa che gli artisti mettono in pratica quando sta per arrivare l’annuncio più atteso dai fan.

Pizza Kebab Vol.1, questo il titolo del nuovo album di Ghali, sarà fuori venerdì 1° dicembre. Per il momento non è dato conoscere la tracklist né i nomi degli ospiti, ma sotto il post dell’annuncio – l’unico presente nella sua bacheca – è già arrivato il plauso di Guè Pequeno e Jovanotti. I fan più sgamati, tuttavia, hanno già fiutato qualcosa.

Pizza Kebab, 6 anni dopo

Pizza Kebab, infatti, è anche il titolo di un singolo lanciato nel 2017 come estratto da Album, il primo album in studio di Ghali che comprendeva anche Ninna Nanna, Habibi e Happy Days. Anche Ghali ha scelto di chiudere un cerchio?

Altri dettagli arriveranno sicuramente nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Intanto, l’hype dei fan è già altissimo. L’ultimo album in studio di Ghali è Sensazione Ultra, pubblicato nel 2023.

