I modelli della serie Samsung Galaxy A sono tra i più più popolari del produttore sud-coreano. Quali tra loro riceveranno Android 13 in abbinamento alla quasi certa nuova interfaccia proprietaria One UI 5.0? Gli esemplari in questione sono molto gettonati per il loro ottimo rapporto qualità/prezzo: normale è dunque che ci si aspetti un ottimo supporto agli esemplari più o meno recenti della gamma, pure in tempi neanche troppo dilatati.

Dopo aver fornito l’elenco dei dispositivi delle serie top di gamma che riceveranno appunto Android 13, è il caso di concentrarsi proprio sulla serie A. Considerando la politica degli update del produttore Samsung, risulta abbastanza scontato che i Galaxy A73, Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A71 5G, Galaxy A71, Galaxy A51 5G, Galaxy A51, Galaxy A52, Galaxy A52 5G e Galaxy A52s ricevano anche il prossimo aggiornamento.

Oltre ai primi smartphone nominati come attualizzabili sia ad Android 13 che alla One UI 5.0, il produttore non dovrebbe mancare l’appuntamento software neanche per i seguenti modelli. Parliamo del Samsung Galaxy A72, Galaxy A Quantum, Galaxy Quantum 2, Galaxy A42 5G, Galaxy A03s, Galaxy A12 / A12 Nacho, Galaxy A32 e Galaxy A32 5G. Per finire, l’update maggiore della prossima versione del sistema operativo Google è atteso anche per Galaxy A22, Galaxy A22 5G, Galaxy A23, Galaxy A13 e Galaxy A03.

Sui tempi in cui l’aggiornamento Android 13 dovrebbe giungere per tutti i dispositivi Samsung Galaxy A elencati in questo approfondimento possono essere solo fatte delle ipotesi. In particolar modo, tuttavia, sappiamo quasi per certo che i top di gamma Samsung della serie S, gli ultimi Note e magari i modelli foldable cominceranno ad essere aggiornati per la fine del 2022. Per gli smartphone di fascia media dunque, qualsiasi passo in avanti non potrà che essere successivo all’inizio del 2023 e poi nei mesi a seguire, in maniera graduale.

Continua a leggere su optimagazine.com