Arrivano ulteriori indicazioni per quanto concerne l’aggiornamento con Android 13, in riferimento ai vari Samsung Galaxy che avranno modo di fare questo step nei prossimi mesi. Dopo il report condiviso durante il mese di marzo sul nostro magazine, infatti, è molto importante riprendere il tema, visto che l’elenco inizia ad estendersi. Non ci sono ancora riscontri ufficiali sotto questo punto di vista, ma fonti autorevoli provano a sbilanciarsi in queste ore per illustrarci i probabili piani aziendali a breve termine. Vediamo insieme come stanno le cose in Italia.

Quali Samsung Galaxy otterranno l’aggiornamento con Android 13 nei prossimi mesi

Secondo quanto riportato da SamMobile, effettivamente, quest’anno diversi Samsung Galaxy dovrebbero ricevere la notifica necessaria per installare l’aggiornamento con Android 13. Grazie alle politiche adottate per quanto concerne gli upgrade del firmware di Samsung, allo stato attuale abbiamo già una buona conoscenza di quali smartphone e tablet Galaxy dovrebbero risultare idonei per il prossimo aggiornamento di Android 13. Con il quale avremo modo di toccare con mano la nuova interfaccia One UI 5.

In particolare, la lista dei device compatibili con Android 13 dovrebbe includere i vari Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21, fino ad arrivare all’intera famiglia dei Samsung Galaxy S20. Restando nella serie S, il discorso dovrebbe essere esteso anche al Galaxy S10 Lite. Per quanto concerne i Note, gli sforzi degli sviluppatori dovrebbero concentrarsi su modelli come il Samsung Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G), Galaxy Note 20 (LTE/5G) e Galaxy Note 10 Lite.

Tra gli altri modelli destinati a ricevere l’aggiornamento Android 13 abbiamo anche i Galaxy M12, Galaxy M62, Galaxy M01, Galaxy M22, Galaxy M31 e Galaxy M32. Staremo a vedere come e quando verrà estesa la lista che ho provato a portare alla vostra attenzione stamane.

