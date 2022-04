Con il passar delle settimane è possibile assistere ad un piccolo calo di prezzo per quanto riguarda l’iPhone 13 e ci riferiamo nello specifico al modello Mezzanotte da 128GB di memoria interna presente su Amazon. L’ultimo top di gamma di Apple è senza dubbio uno degli smartphone più desiderati di questo 2022 e può essere una buona occasione approfittare quest’oggi dello sconto presente sul famoso sito di e-commerce. Vediamo a questo punto più nel dettaglio cosa ci propone Amazon per questo iPhone 13 color Mezzanotte da 128GB di memoria interna.

Dettagli sul prezzo per iPhone 13 su Amazon disponibile nello store oggi 11 aprile

Altra promozione aggressiva, dunque, dopo quella della scorsa settimana. Il prezzo finale è di 826,32 euro ed è il risultato di uno sconto del 12% effettuato su quello precedente di 939 euro, quello da listino. Come si può notare, in questi pochi mesi dal suo debutto sul mercato, l’iPhone 13 si ritrova già ad essere scontato di circa 100 euro, ma non aspettatevi cali più consistenti. Solo con l’arrivo della prossima serie di top di gamma targata Apple si potrà risparmiare ancor di più sull’acquisto di questi iPhone 13.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

L’offerta odierna di Amazon resta senza dubbio tra le più interessanti presenti in circolazione, tra l’altro c’è anche la possibilità di poter acquistare tale top di gamma di stampo Apple a rate grazie a Cofidis. Le spese di spedizione sono ovviamente gratuite, ma possono esserci ritardi per quanto riguarda i tempi di consegna. Attualmente si rischia anche di dover attendere un mese per avere tra le mani questo iPhone 13 color Mezzanotte da 128GB di memoria interna.

Dopo l’acquisto su Amazon può però anche capitare che queste tempistiche vengano ridotte, insomma consigliamo di puntare su tale device e di attendere con pazienza. Ricordiamo infine come questo iPhone 13 sia dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, un processore che permette prestazioni fulminee come l’A15 Bionic ed un comparto fotografico di assoluto rilievo.

Qui spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La vera novità è data dalla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Ovviamente non manca il 5G ed attenzione anche alla resistenza all’acqua ed alla polvere.