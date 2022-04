Se state pensando di acquistare un iPhone 13, attualmente il modello più conveniente presente su Amazon risulta essere il PRODUCT (RED) da 128GB di memoria interna. A pochi mesi dal suo approdo sul mercato si può notare come il prezzo dell’ultimo top di gamma di stampo Apple stia calando, ma l’occasione migliore riguarda proprio l’iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB presente su Amazon. Se non avete problemi a puntare su questo tipo di colorazione rossa, allora non potete lasciarvi scappare l’occasione di avere tra le mani tale flagship ad un prezzo senza dubbio molto più conveniente rispetto a qualche giorno fa.

Prezzo aggiornato su Amazon per l’iPhone 13

Altro aggiornamento, dunque, dopo quello di fine marzo. Vediamo a questo punto più nel dettaglio l’offerta proposta quest’oggi da Amazon per l’iPhone 13 PRODUCT(RED). Tale device è acquistabile ad una cifra di 799,93 euro ed è il risultato dello sconto del 15% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di 939 euro. In questo caso parliamo del costo da listino, ciò significa che da quando questo iPhone 13 è approdato sul mercato si può già puntare su un risparmio piuttosto consistente.

Apple iPhone 13 (128GB) - (PRODUCT) RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Inoltre Amazon propone anche il pagamento a rate con Cofidis, la possibilità quindi di non spendere l’intera cifra in una sola volta. Al momento la disponibilità per la spedizione non è immediata, bisognerà attendere qualche giorno in più per averlo direttamente a casa, ma ovviamente sarà gratuita. Per chi non avesse ben chiare le specifiche tecniche di questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB, evidenziamo quelle più importanti.

Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione. Molto interessante è il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Non manca poi la modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio al processore A15 Bionic, connettività 5G e certificazione IP68.

