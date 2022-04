Una seconda stagione di Noi ci sarà? Non è ancora detta l’ultima parola. Il finale della prima stagione è andato in onda domenica 10 aprile su Rai1, chiudendo con ascolti in rialzo rispetto alle precedenti puntate: 17,5% di share e 3,6 milioni di spettatori. Cifre non record, piuttosto buone, che tuttavia deludono le aspettative.

I paragoni con l’originale This Is Us hanno influito molto, e i fan della serie statunitense si sono rifiutati di guardare l’adattamento italiano. Un remake che ha generato polemiche fin dall’inizio, soprattutto per la scelta del cast (le critiche sull’età di Aurora Ruffino in primis).

Eppure gli autori sperano in una seconda stagione di Noi. Intervistato da FanPage.it, lo sceneggiatore Sandro Petraglia ha ammesso di essere rimasto amareggiato per il risultato in termini di ascolti, ma di essere comunque fiducioso per il futuro della fiction di Rai1:

La nostra idea era di andare avanti, nella prima stagione non si chiudono alcune storie, ovviamente la palla è in mano alla Rai. L’ascolto non ha premiato Noi, il mio augurio è che la Rai si renda conto di avere in mano un progetto di grande qualità per cui visto che fa tanti ascolti e anche grazie a tante cose scritte da noi, può permettersi di farne uno con un ascolto un po’ inferiore.

La prima stagione di Noi si è conclusa con la morte di Mimmo, il padre biologico di Daniele. Un addio straziante purtroppo telefonato: l’uomo era infatti malato. La sua morte è un trauma per Daniele, che per la seconda volta ha dovuto dire addio a un’altra figura genitoriale (dopo la scomparsa di Pietro, uno dei misteri che dovrebbe trovare risposta in una potenziale seconda stagione). Daniele comincia a soffrire di attacchi di panico, e sarà il fratello Claudio (interrompendo un importante spettacolo teatrale) a correre in suo soccorso. Nel passato, momenti di crisi tra Pietro e Rebecca, che è partita per il tour. I due si rinfacciano le cose peggiori, e il loro matrimonio è in bilico. Alla fine decidono di separarsi per un po’.

La seconda stagione di Noi è quindi ancora in forse, e bisognerà attendere la decisione dei vertici Rai.

