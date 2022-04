Con il finale di Noi si conclude la prima stagione della fiction Rai, adattamento italiano della serie di successo statunitense This Is Us.

Dopo cinque puntate, stasera 10 aprile scopriremo il destino della famiglia Peirò, attraverso storie dal loro passato e dal loro presente. Ecco le anticipazioni.

Nell’episodio 1×11 dal titolo Napoli, le condizioni di salute di Mimmo si aggravano e Daniele decide di portarlo a Napoli, la sua città natale. Intanto Cate e Teo organizzano il matrimonio, ma lui vuole andarci piano, mentre Claudio è nervoso per il suo debutto a teatro.

Nell’episodio 1×12, nonché finale di stagione, intitolato La Luna, scopriremo in che modo si sono incontrati Pietro e Rebecca. Siamo negli anni Ottanta a Torino. Quando i due si conoscono è subito amore a prima vista. Rebecca sogna di diventare una cantante e ha grandi speranze. La storia si sposta vent’anni dopo: sono gli anni 2000. Pietro e Rebecca sono ancora sposati. C’è ancora l’amore, ma l’intesa un po’ meno; la coppia infatti si trova di fronte a una scelta importante che rischia di compromettere per sempre il loro matrimonio. Poi, una tragedia colpisce la famiglia Peirò.

Nel cast di Noi: Lino Guanciale interpreta Pietro Peirò; Aurora Ruffino è Rebecca Peirò; Dario Aita è Claudio Peirò; Claudia Marsicano è Caterina “Cate” Peirò; Livio Kone è Daniele Peirò; Angela Ciaburri è Betta; Leonardo Lidi è Teo; Flavio Furno è Michele; Timothy Martin è Domenico “Mimmo”.

Dopo il finale di Noi, una seconda stagione è ancora incerta. Gli ascolti finora sono stati ben sotto le aspettative della rete ammiraglia. Inoltre i paragoni con la serie originale This Is Us sono stati spesso inevitabili, e ciò non ha aiuto la fiction a brillare.

L’appuntamento con la penultima puntata di Noi è per stasera alle 21:25 su Rai1.

