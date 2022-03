Troppo giovane e non adatta: così Aurora Ruffino è stata fin da subito “bollata” dai fedelissimi fan di This Is Us non appena l’attrice era stata annunciata come volto di Rebecca Peirò in Noi, adattamento italiano della serie statunitense di successo.

L‘idea stessa del remake non era piaciuta agli appassionati di This Is Us, che hanno giudicato senza pietà il casting della fiction. La più bersagliata è stata però Aurora Ruffino. I fan della serie originale preferivano infatti Serena Rossi, attrice e cantante molto apprezzata in Italia, grazie ai recenti Mina Settembre e La sposa, che però ha rifiutato il ruolo di Rebecca. Nella versione originale, la parte spetta a Mandy Moore.

Aurora Rufino è stata maggiormente criticata per via dell’età anagrafica: classe 1989, molti fan di This Is Us sostengono che sia troppo giovane per interpretare la matriarca della famiglia Peirò. L’attrice, però, si è difesa in un’intervista concessa a FanPage.

“Non vengo criticata tanto per le mie doti attoriali, quanto per la mia fisicità”, ha dichiarato la Ruffino. “L’impressione è che io sia troppo giovane per affrontare questo ruolo, sembro più piccola dell’età che ho e questa cosa ha suscitato non poco fastidio.”

L’attrice ha affermato inoltre che anche se fosse stata simile a Mandy Moore, ci sarebbero state comunque polemiche: “Anche se fossi stata più grande, se fossi stata la copia di Mandy Moore, avrebbero comunque criticato il fatto che le somigliassi troppo”.

In tutto questo si aggiunge anche il continuo calo di ascolti della fiction Rai; partita con un tiepido 18% di share in media, le successive puntate di Noi hanno registrato un risultato via via più basso – la terza puntata ha conquistato il 15% di share, numeri non proprio soddisfacenti per la rete ammiraglia.

Il risultato era comunque prevedibile: i fan appassionati di This Is Us non si sono sintonizzati perché sentiti “traditi” da un remake che non considerano necessario. Prendersela con gli attori comunque non è una cosa di cui essere fieri.

