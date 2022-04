Bob Odenkirk si è ormai ripreso da quel terribile malore che lo ha colpito mentre girava l’ultima stagione di Better Call Saul in New Mexico. Dopo aver partecipato al panel del PaleyFest, in cui è stato confermato il ritorno di Bryan Cranston e Aaron Paul da Breaking Bad, l’attore è stato raggiunto da People durante la premiere di Better Call Saul 6.

Ricordando il “piccolo” attacco di cuore avuto lo scorso luglio sul set della serie, Bob Odenkirk ha raccontato come l’episodio abbia spaventato il cast e la troupe:

Erano più traumatizzati di me, perché dopo aver avuto l’infarto ho un buco di memoria. Non ricordo il giorno in cui è successo o la settimana e mezza successiva. So solo che erano tutti lì in piedi. E mi hanno guardato andare giù; hanno visto i soccorsi usare il defibrillatore tre volte su di me; hanno guardato i medici che gli dicevano che non ce l’avrei fatta.

Fortunatamente, dopo l’intervento, Bob Odenkirk è sopravvissuto, e con serenità ha continuato:

Ci sono passati tutti e io no. Ma l’ho affrontato, anche grazie a coloro che hanno condiviso le loro storie con me. Ho chiesto loro di farlo. Perché volevo capire cosa è successo. E quindi erano molto commossi. Io gli sono stato grato, ha significato molto per me e tutte le cose meravigliose che la gente ha detto sui social media. Quando guardiamo i social media, un sacco di cose vengono giustificate, ma porca misera, per me è stato davvero bello leggere quelle cose.

Le riprese di Better Call Saul 6 si sono concluse settimane fa, ma Bob Odenkirk non ha ancora realizzato che è davvero finita:

Non ho provato nulla. Sento che solo quando guarderò il finale, allora capirò che è davvero finita.

La prima parte di Better Call Saul 6 debutta il 18 aprile.

Continua a leggere su optimagazine.com.