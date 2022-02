La scorsa estate, Bob Odenkirk ha avuto un malore mentre girava Better Call Saul 6, ultima stagione della serie prequel di Breaking Bad. L’attore, vincitore dell’Emmy, è stato portato d’urgenza in ospedale e solo qualche giorno dopo è stato in grado di informare i suoi fan sulle sue condizioni.

In una nuova intervista, Bob Odenkirk ha parlato per la prima volta di quanto accaduto ad Albuquerque, luogo dove viene girata la serie. Al New York Times, la star ha raccontato di essere a conoscenza del suo stato di salute da ben tre anni, quando ha scoperto di avere un “accumulo di placca” nel cuore. Dopo aver visitato due diversi medici ha deciso di ritardare il trattamento che avrebbe portato alla rottura di uno di quei pezzi.

“Stavamo girando una scena, giravamo tutto il giorno e fortunatamente non sono tornato alla mia roulotte”, ha rivelato Odenkirk al New York Times Magazine. “Sono andato in bici a giocare alla partita dei Cubs, quando all’improvviso sono caduto. Rhea (Seahorn, la sua co-protagonista, ndr) ha detto che il mio viso era diventato di un grigio-bluastro“. Il supervisore della sicurezza sanitaria e un assistente alla regia sono arrivati ​​sul posto e hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare prima di collegare Odenkirk a un defibrillatore, somministrandogli una scarica tre volte prima che il suo cuore riprendesse a battere.

Bob Odenkirk ha aggiunto di non ricordare nulla dell’evento o degli interventi chirurgici, se non tramite i racconti dei suoi colleghi e collaboratori che lo hanno aiutato. “Questa è la sua stessa stranezza”, ha aggiunto la Seahorn. “Non hai avuto un’esperienza di pre-morte, ti è stato detto che ne avevi una.”

La sesta e ultima stagione di Better Call Saul, composta da 13 episodi e anticipata da un teaser trailer, arriverà quest’anno su AMC. In Italia, la serie viene distribuita su Netflix.

