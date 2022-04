Better Call Saul 6 riporterà in scena Walter White e Jesse Pinkman. Alla fine, le tante ipotesi sono state ufficialmente confermate dal co-creatore Peter Gould nel corso di un panel al PaleyFest di Los Angeles.

Bryan Cranston e Aaron Paul appariranno quindi in qualità di guest star nell’ultima stagione dello spin-off di Breaking Bad. In che modo, non ci è dato (ovviamente) sapere.

“Non voglio rovinare le cose al pubblico, ma devo dire che la prima domanda che ci siamo posti quando abbiamo iniziato lo spettacolo è stata: ‘Vedremo Walt e Jesse nello show?’ Invece di eludere la questione, dirò semplicemente di sì”, ha detto Gould. “In che modo o le circostanze o altro, dovrete solo scoprirlo da soli, ma devo dire che è una delle tante cose che vedrete in questa stagione”.

“Se non ci credete, c’è di più”, ha scherzato la star Bob Odenkirk, ma Gould lo ha interrotto prima che dicesse troppo.

Durante il carpet per la premiere di Better Call Saul 6, il co-creatore Vince Gilligan aveva affermato a Variety: “Sarebbe un peccato se lo spettacolo finisse senza vedere Bryan Cranston e Aaron Paul [interpreti rispettivamente di Walter White e Jesse Pinkman]”.

Gli eventi di Better Call Saul si stanno avvicinando all’inizio di quanto accade in Breaking Bad, ma non è chiaro se effettivamente rivedremo questi due personaggi. Cranston e Paul hanno già ripreso i ruoli di Walt e Jesse per il film di Breaking Bad, El Camino, sequel della serie che raccontava cos’è successo a Jesse dopo essere fuggito dalla banda di Todd (Jesse Plemons) e dello zio Jack (Michael Bowen).

A proposito dell’ultima stagione, Bob Odenkirk aveva inoltre aggiunto: “Penso che sia sorprendente e bella; vi farà venire voglia di guardare di nuovo Breaking Bad”.

La prima parte di Better Call Saul 6 debutta il 18 aprile.

