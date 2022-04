Il nuovo singolo di Ghali è Fortuna. Il rapper milanese ha appena annunciato un’altra anticipazione dell’album in uscita il 20 maggio e di cui non ha ancora annunciato il titolo, sfidando i follower ad aiutarlo a trovarne uno. Dopo Walo, Ghali si riprende definitivamente la scena caricando l’hype del suo pubblico.

Il nuovo singolo di Ghali

Fortuna, il nuovo singolo di Ghali, sarà fuori venerdì 15 aprile 2022. Il rapper ha condiviso sui social una breve anteprima con un video che mostra alcune scene dell’anime Ken Il Guerriero e un estratto in cui possiamo sentire un synth pop ispirato alle sonorità degli anni ’80. Non è dato sapere se entro venerdì scopriremo anche il titolo del nuovo album, ma date le premesse non mancheranno le sorprese.

Recentemente il rapper ha annunciato anche il suo ritorno sul palco. Il 10 settembre 2022 parteciperà a Milano Rocks sullo stesso palco del DJ Martin Garrix e in queste ore sta per annunciare il calendario completo del tour.

Il nuovo album di Ghali

L’album anticipato da Walo e Fortuna sarà il terzo della carriera del rapper milanese. L’ultimo album di Ghali è DNA (2020), un successo grazie ai singoli Good Times, Barcellona e Mille Pare (Bad Times).

Del nuovo album di Ghali non è dato conoscere nemmeno la presenza di ospiti, ma sappiamo bene che nel mondo del rap troviamo i guest in ogni tracklist. In DNA erano presenti Salmo (Boogieman), Tha Supreme, Taxi B e tanti altri. Della nuova avventura discografica, Ghali ha diffuso vari indizi criptici. Con l’uscita di Walo ha scritto: “Da questo momento siete ufficialmente nel buco”, mentre nelle ultime storie su Instagram ha scritto:

“Lo so che ne volete di più. Lo so che nelle tenebre non c’è sole. Il buio è solo luce nera e la Luna si è ritirata. Non c’è nessuno dei due. Non so quale sarà la fonte, ma so che la luce nuova arriverà”.

Il nuovo singolo di Ghali, Fortuna, uscirà su tutte le piattaforme venerdì 15 aprile.