Ghali e Martin Garrix a Milano Rocks nel 2022: l’annuncio è di oggi e riguarda l’appuntamento di sabato 10 settembre che vedrà esibirsi sul palco diversi artisti.

Al Milano Rocks si esibirà anche Liberato, per il suo unico concerto nella penisola atteso quest’anno. Dopo aver confermato la partecipazione dell’artista dal volto misterioso, il festival di Milano annuncia nuovi ospiti. Nella serata di sabato 10 settembre 2022, durante la sua seconda giornata, è atteso il dj e producer internazionale Martin Garrix.

Ma non solo: sullo stesso palco ci sarà l’artista di riferimento della scena urban Ghali, che ha da poco annunciato il rilascio del singolo Walo, primo estratto dall’album in uscita a maggio di cui si hanno ancora pochissimi dettagli.

Al Milano Rock sabato 10 settembre 2022 anche il dj Justin Mylo e del trio di producer Room9. Entrambi saranno i protagonisti di apertura del grande party musicale che si terrà all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Ghali e Martin Garrix a Milano Rocks 2022, biglietti in prevendita

Ghali e Martin Garrix saranno a Milano Rock 2022 sabato 10 settembre. Parte domani la prevendita dei biglietti per assistere al Festival nella seconda giornata.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti iscritti a My Live Nation dalle ore 11.00 di martedì 12 aprile. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 11.00 di mercoledì 13 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com, MAIL TICKET, TICKET SMS e punti vendita autorizzati di tutti i circuiti, dislocati nella penisola.

Il prezzo dei biglietti per posto unico non numerato è di 40 euro + diritti di prevendita. Non è possibile scegliere tipologie di posto diverse da questa.