Tom Hiddleston resta in casa Apple TV+ con la nuova serie The White Darkness, in cui reciterà e sarà il produttore esecutivo. Adattamento dell’omonimo libro di saggistica bestseller di David Grann, la serie limitata vedrà l’attore ricoprire il ruolo dell’avventuriero Henry Worsley.

The White Darkness è ispirato al racconto in prima persona del vero Worsley come “marito e padre devoto, un ex soldato, un uomo di profondo onore e sacrificio, ma anche un uomo profondamente ossessionato dall’avventura”, che si manifesta in un “viaggio epico che attraversa l’Antartide a piedi”, secondo la sinossi ufficiale fornita da Apple TV+. “Questa è una storia affascinante di coraggio, amore, famiglia che racconta gli estremi delle capacità umane”.

La serie è stata sviluppata da Soo Hugh, mente dietro al successo Apple di Pachinko, che sarà produttore esecutivo e showrunner insieme a Mark Heyman (Black Swan, Strange Angel). Theresa Kang-Lowe (Pachinko) assumerà anche il ruolo di produttrice esecutiva.

Questo è il secondo progetto di Tom Hiddleston per Apple TV+ dopo The Essex Serpent, serie limitata in cui recita al fianco di Claire Danes, e che debutterà sulla piattaforma con i suoi primi due episodi venerdì 13 maggio. Tratta dal romanzo Il Serpente dell’Essex, la storia è ambientata nell’Inghilterra vittoriana e segue la vedova londinese Cora Seaborne (interpretata da Claire Danes, attrice pluripremiata per Homeland) che si trasferisce nell’Essex per indagare sugli avvistamenti di un leggendario serpente. Le sue idee si scontrano però con il vicario William Ransome (Tom Hiddleston), convinto che si tratti solo di una superstizione. Quando avviene la tragedia, la gente del posto accusa Cora di aver attirato la creatura. Nel cast anche Frank Dillane (Fear the Walking Dead), Clémence Poésy (The Tunnel) e Hayley Squires (Collateral).

Tom Hiddleston tornerà a vestire i panni di Loki nella seconda stagione della serie Disney+.

