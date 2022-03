Tom Hiddleston sveste temporaneamente i panni del dio manipolatore Loki dei Marvel Studios per calarsi in quelli di un vicario in The Essex Serpent. Apple TV+ ha annunciato data e trailer della serie limitata basata sul romanzo bestseller di Sarah Perry.

Ambientato nell’Inghilterra vittoriana, il period dramma, composto da sei episodi, segue la vedova londinese Cora Seaborne (interpretata da Claire Danes, attrice pluripremiata per Homeland) che si trasferisce nell’Essex per indagare sugli avvistamenti di un leggendario serpente. Le sue idee si scontrano però con il vicario William Ransome (Tom Hiddleston), convinto che si tratti solo di una superstizione. Quando avviene la tragedia, la gente del posto accusa Cora di aver attirato la creatura. Nel cast anche Frank Dillane (Fear the Walking Dead), Clémence Poésy (The Tunnel) e Hayley Squires (Collateral).

The Essex Serpent debutterà venerdì 13 maggio con i suoi primi due episodi. I successivi verranno rilasciati uno a settimana. Alla scrittura c’è Anna Symon (Mrs. Wilson), mentre la candidata ai BAFTA Clio Bernard (Dark River) ha diretto tutti e sei gli episodi. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman sono i produttori esecutivi insieme a Barnard e Symon. Andrea Cornwell è il produttore. La serie è prodotta da See-Saw Films.

Con The Essex Serpent, Tom Hiddleston si prende una pausa da Loki, serie tv di Disney+ incentrata sull’omonimo personaggio della Marvel, che ha debuttato sulla piattaforma della casa di Topolino a giugno 2021. L’attore tornerà molto presto sul set per girare la seconda stagione, ufficializzata dalla casa di Topolino lo scorso anno. Hiddleston ha vinto un Golden Globe ed è stato nominato a un Emmy per The Night Manager. Claire Danes è reduce dal successo di Homeland – Caccia alla spia, serie Showtime per cui ha vinto 2 Emmy Awards e 2 Golden Globes.

Ecco le foto della serie Apple TV+:

Continua a leggere su optimagazine.com.