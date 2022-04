La notizia trapelata ieri, in merito alla sospensione degli aggiornamenti per il Samsung Galaxy S9, ha inevitabilmente fatto molto rumore. Nonostante fosse nell’aria da mesi e, oltre ad essere tutto sommato giustificabile se pensiamo che il dispositivo ha fatto il proprio esordio sul mercato più di quattro anni fa, non manca chi alimenta polemiche sulle politiche portate avanti dai produttori di smartphone. E così, chi ha analizzato l’annuncio condiviso anche per i nostri lettori, non può fare a meno di dire che questa sia una valutazione forzata in ambito mobile dai singoli brand.

Cosa sappiamo sulla permuta del Samsung Galaxy S9 dopo la sospensione degli aggiornamenti

Le discussioni riguardanti lo stop allo sviluppo software per il Samsung Galaxy S9 nascono in buona sostanza dalla sua scheda tecnica. In tanti, infatti, fanno notare che i dispositivi di questa serie siano dotati della più recente tecnologia mobile. A tal proposito, vengono citati i chipset avanzati a 4 nm, senza dimenticare le ottime configurazioni della fotocamera. A questo si aggiunge anche l’approccio avuto dal produttore verso i propri clienti fino ad oggi, essendo dotati dell’aggiornamento software più recente. Chiaro il riferimento ad Android 12 e alla sua interfaccia One UI 4.1.

Dagli Stati Uniti arrivano i primi segnali anche in termini di marketing. Ad esempio, i clienti che restituiscono un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9+ possono ottenere fino a 300 euro per il loro vecchio telefono. Allo stesso tempo, sembrerebbe che Samsung abbia intenzione di organizzare una promozione a tempo limitato attraverso la quale verranno assicurati fino a 100 dollari di credito istantaneo ai clienti che, ovviamente, decideranno di acquistare gli ultimi top di gamma. Staremo a vedere quale sarà la risposta da parte del pubblico.

Di sicuro, la valutazione dell’usato in ottica permuta diventa importante per i vari device che fanno parte della famiglia dei Samsung Galaxy S9, dopo le decisioni riportate in questi giorni.