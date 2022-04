La notizia era nell’aria già da un po’, ma adesso è praticamente ufficiale che i vari Samsung Galaxy S9 lanciati sul mercato a suo tempo non riceveranno ulteriori aggiornamenti. Dopo le ultime analisi che abbiamo condiviso anche sul nostro magazine, dunque, è arrivato il momento di fare i conti con una presa di posizione chiara da parte del produttore. Da un punto di vista “anagrafico“, la scelta del produttore coreano va accettata, se pensiamo che altri marchi tendano a sospendere il supporto software dei propri device molto prima del termine raggiunto con il prodotto in questione.

Stop al rilascio degli aggiornamenti software per i Samsung Galaxy S9 disponibili qui in Italia

L’annuncio non sorprende più di tanto e in giornata è stato riportato anche da una fonte autorevole come SamMobile. Gli step seguiti dal colosso coreano sono ormai standardizzati, se pensiamo che nel corso dell’ultimo anno, i vari Samsung Galaxy S9 e S9+ siano stati inseriti dapprima nella categoria degli upgrade trimestrali. Per alcuni mesi gli sviluppatori hanno mantenuto l’impegno, prima che l’inevitabile accadesse. La fonte, in ogni caso, non esclude che possa ancora uno strano aggiornamento qua e là, qualora dovesse essere necessario correggere qualcosa di importante.

In questo senso, occorre precisare che Samsung continuerà a fornire supporto per l’aggiornamento trimestrale per il Galaxy Note 9, visto che si tratta di una domanda posta da diversi utenti sui social nel corso delle ultime ore. Del resto, occorre tener presente che il device sia stato lanciato diversi mesi dopo, seppur nello stesso anno, rispetto al Samsung Galaxy S9. Restando nel panorama degli altri device, occorre tener presente anche che Samsung abbia spostato la serie dei Galaxy S10 lanciata nel 2019 nella categoria dei device che riceveranno aggiornamenti trimestrali.

Probabile, dunque, che tra un anno circa il discorso fatto oggi per il Samsung Galaxy S9, si possa applicare al Samsung Galaxy S10.