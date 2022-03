Scende di un bel po’ il prezzo su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13, seppur parliamo del modello PRODUCT(RED), quindi di colore rosso, da 128GB di memoria interna. Si tratta di un’offerta davvero molto allettante presente sul famoso sito di e-commerce e che bisogna prendere in considerazione se si sta pensando di acquistare l’ultimo top di gamma di casa Apple. Attualmente la colorazione rossa risulta essere la più conveniente da acquistare su Amazon, ma vediamo più nel dettaglio cosa propone il famoso sito di e-commerce.

Riscontri sul prezzo per iPhone 13 su Amazon oggi 30 marzo

Nuova offerta, dunque, dopo quella trattata di recente. Questo iPhone 13 può essere acquistato al prezzo di 782,90 euro, è stato applicato uno sconto del 17% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro. Come si può notare c’è un bel risparmio da prendere sicuramente in considerazione, tra l’altro è possibile acquistare tale device anche a rate grazie a Cofidis. Soluzione che permetterà a chi è interessato di non sborsare immediatamente l’intera cifra.

Apple iPhone 13 (128GB) - (PRODUCT) RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Attualmente però bisogna evidenziare come questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna non sia disponibile sul sito di e-commerce, ciò significa che i tempi di spedizione si allungano di un bel po’, arrivando anche a due mesi di attesa. Chiaramente si tratta di una condizione che può cambiare nel giro di pochi giorni, quindi non è assolutamente detto che bisognerà affrontare un’attesa così lunga. Potrebbero esserci delle agevolazioni in tal senso per chi è abbonato a Prime, anche se la spedizione gratuita vale per qualsiasi utente.

Se non siete abbonati ad Amazon Prime ci si può affidare alla prova gratuita di trenta giorni e sfruttare i vari vantaggi. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici e da un ottimo comparto fotografico composto da un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La novità di questo iPhone 13 è data anche dalla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio al chip A15 Bionic, alla connettività 5G ed alla resistenza all’acqua ed alla polvere.