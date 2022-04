Bisogna fare molta attenzione oggi 5 aprile al ritorno della truffa sul 60esimo anniversario Conad, a quanto pare in circolazione tramite apposita catena WhatsApp. O in alternativa attraverso un SMS, come abbiamo avuto modo di constatare mesi fa attraverso un altro articolo pubblicato sul nostro magazine. Si tratta di un messaggio che ormai conosciamo benissimo, visto che la catena ci preannuncia un regalo in termini di buono sconto che sulla carta possiamo ottenere con estrema facilità, tramite il link che troviamo all’interno del testo. Ovviamente, le cose non stanno così.

Massima attenzione alla truffa del 60esimo anniversario Conad che su WhatsApp e via SMS

Come stanno le cose questo martedì? Ci sono segnalazioni da parte di utenti che hanno ricevuto messaggi che, a conti fatti, riportano alla ribalta la truffa del 60esimo anniversario Conad. Inutile dire che, come sempre avviene in circostanze simili, si prova a sfruttare al massimo il potenziale di WhatsApp. Nel momento in cui decidete di selezionare il link, verrete reindirizzati verso un questionario che ci darà la sensazione di aver conquistato il premio. Per ottenere il buono sconto, però, è indispensabile pagare una piccola somma.

A quel punto, alla potenziale vittima viene richiesto di inserire i dati della propria carta di credito. Facendolo, fornirete dati sensibili ai truffatori, con il serio rischio di ritrovarvi con il credito prosciugato nel giro di poche ore. Dunque, la truffa riguardante il finto 60esimo anniversario Conad che sta girando prevalentemente su WhatsApp non si materializza atterrando semplicemente nella pagina del questionario, ma inserendo dati di un conto o di una carta arrivati allo step finale.

Inutile dire che la minaccia sia più concreta soprattutto per coloro che hanno meno dimestichezza con questi pericoli. A prescindere da tutto, dobbiamo tenere gli occhi aperti con il ritorno della truffa incentrata sul finto 60esimo anniversario Conad su WhatsApp.