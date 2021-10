Purtroppo in tanti, proprio in queste ore, stanno avendo a che fare con il nuovo SMS per l’anniversario Conad di 60 anni. La comunicazione, subito da identificare come truffaldina, non è nuova. Più volte ha circolato nelle chat WhatsApp singole e di gruppo e ha fatto danni in termini di cittadini raggirati.

Il marchio Conad è di certo noto a tutti con le sue catene di supermercati sparsi su tutto il territorio nazionale. Proprio per questo motivo, l’ultima nota in arrivo fa breccia tra non pochi destinatari. Creduto che sia plausibile la ricorrenza dei 60 anni di anniversario per il brand, si cade nella trappola del concorso a premi indetto per premiare i clienti. Nulla è più falso in questo momento, come in altri occasioni. Non esiste alcuna ricorrenza ufficiale simile e pure se fosse stata messa in piedi, di certo non circolerebbero messaggi WhatsApp simili a quelli presenti nell’immagine di apertura articolo.

Il pericolo che si corre è sempre lo stesso: all’interno del nuovo SMS per l’anniversario Conad di 60 anni è contenuto un collegamento ipertestuale. Questo dovrebbe consentire di vincere il presunto premio per festeggiare la concorrenza. Accade invece che la vittima di turno venga traghettata verso un sito fake Conad che ne riprende la grafica, i colori e i contenuti, tanto da sembrare appunto quello originale. Guarda caso, per riscattare il regalo in palio, devono essere rilasciati preziosi dati personali, anche quelli della propria carta di credito o debito. Il gioco à fatto dunque per i truffatori, visto che i dati sensibili vanno ad ingrossare database illegali e pure servono per compiere operazioni non autorizzate e movimentazioni di denaro.

L’unico comportamento corretto da tenere nel caso si venga raggiunti dall’ultimo SMS per l’anniversario Conad resta quello di cancellare il messaggio e non dargli alcun peso. Magari l’ideale sarebbe avvisare anche amici e conoscenti del pericolo in corso.