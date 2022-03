Vivremo un fine settimana particolarmente intenso per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9, considerando il fatto che proprio in queste ore è stata avviata la distribuzione di quello che, secondo diversi addetti ai lavori, sarà l’ultimo aggiornamento ufficiale per il dispositivo. In particolare, dopo aver precisato il mese scorso che il modello in questione non potrà mai toccare con mano One UI 4.1, come forse ricorderete tramite il nostro contributo, ora bisogna concentrarsi sul presente e su quanto avverrà nei prossimi giorni anche nel nostro Paese.

L’aggiornamento di marzo potrebbe essere l’ultimo in programma per il Samsung Galaxy S9

A trattare l’argomento, anche in questo frangente, è stato il sito SamMobile. Secondo la fonte, più in particolare, l’aggiornamento di marzo 2022 potrebbe essere effettivamente l’ultimo in programma per il Samsung Galaxy S9. Si arriva a questa conclusione facilmente, trattandosi del primo rilascio per la serie dopo che questa ha compiuto qualcosa come quattro anni. Curioso anche il fatto che questi dispositivi stiano ricevendo il nuovo aggiornamento prima di vari altri telefoni decisamente più recenti. Come se si trattasse del passo d’addio per i modelli in questione.

Per la cronaca, stiamo parlando del firmware G96xFXXUHFVB4. Secondo quanto raccolto in mattinata, pare che l’aggiornamento sia in arrivo in Germania in questo momento, ma prevediamo che si espanda a più Paesi già durante il weekend. Insomma, facciamo attenzione ad eventuali notifiche sui Samsung Galaxy S9 in commercio qui in Italia nei prossimi giorni, in modo da essere sempre e comunque sul pezzo.

Non aspettatevi nuove funzioni, visto che la patch dovrebbe soltanto includere correzioni di bug e miglioramenti della stabilità. Tuttavia, i possessori di un Samsung Galaxy S9 si metteranno alle spalle circa 50 vulnerabilità accertate per i loro device in Italia.