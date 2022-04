E’ ufficialmente iniziata la corsa della 67esima edizione del più importante premio del cinema nazionale, il David di Donatello, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano.

La conferenza stampa si è svolta in diretta streaming sul profilo facebook del prestigioso premio. A fare gli onori di casa, oltre al Direttore di Rai 1 e Piera Detassis che presiede l’Accademia del Cinema, ci sono i conduttori del premio Carlo Conti, nuovamente confermato come cerimoniere e Drusilla Foer, per la prima volta sul palco del David.

Ha riscosso subito grande successo la notizia della presenza sul palco del personaggio interpretato da Gianluca Gori. Drusilla affiancherà Carlo Conti alla conduzione dei David di Donatello 2022, che si terrà in onda il 3 maggio 2022 in prima serata su Rai1 e direttamente dagli Studi di Cinecittà.

Dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo, dove ha affiancato Amadeus, Drusilla torna su Rai 1 per una edizione dei David di Donatello, molto diversa da quella pandemica che abbiamo visto lo scorso anno.

Carlo Conti in ogni caso ha rassicurato tutti che non farà battute sull’acconciatura dei presenti così nessuno gli tirerà un cazzotto. “Che ne sai, magari un pizzicotto te lo danno” gli ha risposto Drusilla scherzando sul pugno di Will Smith alla premiazione degli Oscar.

Alla fine del 2017 l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello è diventata una Fondazione.

La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, la cui lista dei nomi è resa pubblica e consultabile sul sito web ufficiale dell’Accademia, assegna ben 21 Premi David per il cinema italiano (film, regia, regista esordiente, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale, produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, compositore, canzone originale, scenografia, costumista, truccatore, acconciatore, montatore, suono, effetti visivi VFX, documentario di lungometraggio) e un Premio David per il cinema straniero .

Dovremo quindi aspettare ancora qualche settimana per sapere quali saranno i film e i protagonisti premiati dalla Giuria, ma per il momento abbiamo un’idea chiara di chi ha le maggiori probabilità di portare a casa numerose statuette, dato il numero di nomination ricevute.

E allora ecco le nomination 2022 più attese del Premio David di Donatello:

Miglior film

Ariaferma

È stata la mano di dio

Ennio

Freaks Out

Qui Rido io

Miglior regia

Ariaferma

È stata la mano di dio

Ennio

Freaks Out

Qui rido io

Miglior regista esordiente

Gianluca Iodice, il cattivo poeta

Maura Delpero, Maternal

Laura Samani, Piccolo corpo

Alessio Rigo De Righi, Re granchio

Francesco Costabile, Una femmina

Migliore sceneggiatura originale

A Chiara

Ariaferma

È stata la mano di dio

Freaks Out

Qui rido io

Migliore sceneggiatura non originale

Diabolik

L’arminuta

La scuola cattolica

La terra dei figli

Tre piani

Una femmina

Miglior attrice protagonista

Aurora Giovinazzo, Freaks Out

Miriam Leone, Diabolik

Maria Nazionale, Qui rido io

Rosa Palasciano, Giulia

Swamy, A Chiara

Miglior attore protagonista

Elio Germano, America Latina

Sivio Orlando, Aria Ferma

Franz Rogowski, Freaks Out

Filippo Scotti, È stata la mano di dio

Toni Servillo, Qui rido io

Miglior attrice non protagonista

Susy Del Giudice, I fratelli De Filippo

Cristiana dell’Anna, Qui rido io

Luisa Ranieri, È stata la mano di dio

Teresa Saponangelo, È stata la mano di dio

Miglior attore non protagonista

Pietro Castellitto, Freaks Out

Fabrizio Ferracane, Ariaferma

Valerio Masrtranderea, Diabolik

Eduardo Scarpetta, Qui rido io

Toni Servillo, È stata la mano di dio

Miglior film straniero

Belfast

Don’t Look Up

Dune

Drive my car

Il potere del cane

I film che hanno ricevuto più nomination ai David di Donatello sono E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e Freaks Out di Gabriele Mainetti. I lungometraggi infatti hanno ricevuto ben 16 nomination e si apprestano quindi a fare incetta di premi.

C’è molto Sud nelle nomination dei David, segno di un territorio sempre più protagonista del cinema italiano. Ad esempio, abbiamo due storie napoletane e due storie calabresi:

E’ Stata La Mano Di Dio e Qui Rido Io dove il capoluogo campano è protagonista non solo scenografico delle pellicole e poi Una Femmina di Francesco Costabile e A Chiara di Jonas Carpignano che portano sullo schermo la Calabria, regione fino ad ora non molto raccontata e mostrata in tutta la sua forza.

Ennio, è invece il Documentario che ha ottenuto ben 6 candidature. Se Martone incarna il sogno del Teatro con Qui Rido Io, raccontando Scarpetta, il film Ennio rappresenta al contempo il sogno del cinema e la nostalgia del cinema, come ha tenuto a precisare Piera Detassis. Non è un caso infatti, che questo documentario è candidato anche nella categoria Miglior film.

Infine Maestrale vince come Miglior cortometraggio, stavolta di animazione ed è la prima volta nella storia dei David Di Donatello.

Per scoprire tutti i premiati ai David di Donatello 2022 non dobbiamo far altro che aspettare il 3 Maggio e seguire tutti gli aggiornamenti qui su Optimagazine.