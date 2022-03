Ci sono residui e sporadici problemi al sito dell’Agenzia delle Entrate in questo giovedì 31 marzo. Dopo il vero e proprio down di scena nel pomeriggio di ieri 30 marzo, la situazione è tornata lentamente alla normalità ma solo con qualche rallentamento di troppo.

Per quanto riguarda i problemi al sito dell’Agenzia delle Entrate di ieri, va detto che per circa 4 ore la piattaforma non è stata per nulla raggiungibile in nessuna sua parte. Figuriamoci, per molto tempo, qualsiasi operazione nell’area riservata degli utenti è stata impossibile. Nella tarda serata di ieri poi, il ripristino del servizio è continuato gradualmente ma c’è da dire che anche in questa mattinata del 31 marzo di manifestano alcuni rallentamenti. Non si tratta di veri e propri blocchi, ma di anomalie di varia natura nell’utilizzo proprio della piattaforma. Possiamo facilmente intuire che la situazione andrà migliorando nel corso delle prossime ore, dunque durante la giornata. L’unico consiglio utile per i lettori è dunque quello di procedere a più tentativi per effettuare i propri controlli e verifiche nel caso di errori di qualsiasi tipo.

In riferimento ai grossi problemi dell’Agenzia delle Entrate della giornata di ieri, lo stesso ente ci ha tenuto a scusarsi del disagio arrecato agli utenti italiani. L’aspetto da non trascurare del feedback fornito è che sono stati fugati tutti i dubbi relativi a qualche attacco hacker. Dunque nessun dato sensibile dei cittadini è stato rubato e compromesso in alcun modo. Il partner tecnologico per la piattaforma Sogei ha provveduto al ripristino della normalità del servizio nei tempi necessari ma ha negato qualsiasi ipotesi di blocco cyber ai propri sistemi.

Tutti i contribuenti italiani possono dormire sonni tranquilli: nessuno degli ultimi problemi al sito dell’Agenzia delle Entrate ha arrecato danno ai propri profili con le informazioni estremamente sensibili a loro riferiti. Eventuali anomalie in corso tenderanno a scomparire del tutto nelle prossime ore.

