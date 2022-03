Non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate oggi, in questo mercoledì 30 marzo. Non pochi utenti italiani che hanno bisogno della piattaforma in questa giornata, sono alle prese con un down del servizio che è andato decisamente in tilt, dopo le ore 15 circa odierne. Le difficoltà sono concrete e reali, visto che le pagine della preziosa risorsa sono inaccessibili, fin dalla home e per non parlare delle aree riservate del tutto inaccessibili.

Al momento di questa pubblicazione, il numero di segnalazioni di malfunzionamenti stanno aumentando vertiginosamente. Effettuando alcune prove nella nostra redazione, si conferma l’impossibilità di procedere con la visualizzazione dei contenuti della piattaforma. Non è la prima volta che accade, per nulla: solo in quest’ultima parte di marzo il non funzionamento del sito dell’Agenzia delle Entrate si è manifestato svariate volte, mettendo in serie difficoltà semplici cittadini e professionisti alle prese anche con operazioni fondamentali.

Per quanto riguarda la tipologia di errore di scena con la piattaforma, a chi non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate in questo momento si visualizza un messaggio di errore per tempi di risposta del server troppo lunghi. Possiamo ipotizzare dunque seri problemi con tutta la piattaforma, non solo alla sua area riservata ma, per il momento, mancano all’appello delle indicazioni ufficiali sui motivi che hanno determinato il down. Questo articolo non mancherà di essere aggiornato con ogni dettaglio sulla questione, non appena disponibile e sperando in un rapido ritorno alla normalità.

Aggiornamento 16:30 – I problemi continuano a manifestarsi per il portale nazionale esattamente come indicato nel primo approfondimento. Non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate da ben più di un’ora e il disservizio potrebbe essere particolarmente importante proprio per questo motivo.

Continua a leggere su optimagazine.com