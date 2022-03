Si registrano nuovamente problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate oggi 29 marzo, alla luce di segnalazioni del pubblico che dobbiamo prendere per forza di cose in esame. Contesto generale simile a quello che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni mesi fa con un altro articolo, anche se il malfunzionamento che si manifesta al momento del login degli utenti dovrebbe essere gestito a stretto giro dai tecnici. Vediamo come stanno le cose, dunque, grazie ai primi feedback che sono venuti a galla in queste ore qui in Italia.

Cosa sappiamo sui problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate di oggi

Quali sono le indicazioni venute a galla fino a questo momento a proposito dei problemi riscontrati dal pubblico con il sito dell’Agenzia delle Entrate oggi 29 marzo? Basta recarsi in un post Facebook per contestualizzare meglio il malfunzionamento. Ad esempio, un utente ha scritto quanto segue senza troppi giri di parole: “Sito in off, non si entra. Magari mettere un avviso sarebbe cosa buona e giusta Agenzia delle Entrate“. Tendenza confermata anche da altre persone: “Dalla nostra azienda nessuno riesce ad entrare in Area Riservata, c’è qualche problema tecnico?“.

Ancora non è chiara l’origine dei problemi emersi con il sito dell’Agenzia delle Entrate, ma ora sappiamo quando dovrebbero volgere al termine. Attraverso un altro feedback, infatti, sappiamo che un altro utente ha chiamato l’assistenza, ottenendo un riscontro molto chiaro dallo staff. In questi minuti, infatti, pare ci sia un disservizio che dovrebbe durare fino alle 15. Staremo a vedere se alle parole seguiranno i fatti e se entro quell’ora riusciremo a metterci alle spalle l’anomalia in questione.

Anche a voi non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate da alcune ore a questa parte? Fateci sapere come stanno andando le cose con un commento qui di seguito.