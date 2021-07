Ci sono nuove indicazioni da prendere in esame oggi 1 luglio, a proposito di presunti problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate. A detta di alcuni utenti, infatti, da questa mattina il servizio non funziona a tratti. Dunque, ci sono dei down momentanei che rendono complicate specifiche operazioni. Non sorprende più di tanto quello che vi stiamo raccontando, come avvenuto del resto qualche settimana secondo il nostro ultimo approfondimento sulla vicenda, se pensiamo al fatto che ad inizio mese in tanti cerchino di entrare nella propria area utente.

Come si manifestano i problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate il 1 luglio

Personalmente, ho fatto dei test e non trovo particolari anomalie, almeno per ora. Tuttavia, è altrettanto giusto non sottovalutare le segnalazioni da parte di coloro secondo cui qualcosa non funziona. Dunque, anche in modo non continuativo, potreste incappare in problemi relativi al sito dell’Agenzia delle Entrate il 1 luglio. Fate molta attenzione, fermo restando che in passato, al cospetto di situazioni simili, la situazione è migliorata nel giro di poche ore. Complice anche il momento di tilt dovuto ai troppi accessi contemporanei superato.

Allo stato attuale, dunque, appare difficile dare una corretta lettura ai problemi riscontrato con il sito dell’Agenzia delle Entrate, anche perché mancano comunicazioni ufficiali utili per fare chiarezza in un contesto simile. Vista la situazione, non possiamo fare altro che analizzare più da vicino i riscontri di coloro che hanno registrato effettivamente anomalie oggi 1 luglio. A loro, chiediamo di commentare qui di seguito il nostro articolo di oggi.

A voi come va? Qualora abbiate riscontrato problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate, indicateci pure la sezione specifica dell’anomalia, in modo da portare avanti ulteriori indagini su questa vicenda che riguarda tante persone.