Non temete qualora abbiate riscontrato problemi con bonifico Intesa Sanpaolo oggi 28 marzo, considerando il fatto che l’anomalia sia più diffusa di quanto si possa immaginare. Un malfunzionamento che presenta pertanto elementi differenti rispetto a quelli ai quali abbiamo dato risalto tempo fa, pubblicando il nostro ultimo articolo sulle anomalie registrate con la banca online. Disponendo di un conto con loro e avendo provato ad effettuare un pagamento in mattinata senza successo, ho provato a mettermi in contatto con l’assistenza.

Cosa dice l’assistenza sui problemi con bonifico Intesa Sanpaolo del 28 marzo

Quali sono i feedback arrivati in questi minuti dall’assistenza per quanto concerne i problemi con bonifico Intesa Sanpaolo del 28 marzo? Essendo impossibile procedere con un pagamento, ho contattato un operatore tramite chat, all’interno della mia area utente. Alcuni tentativi andati a vuoto “in sua presenza”, mentre su Down Detector la curva delle segnalazioni ha iniziato a salire.

Dopo aver segnalato i problemi emersi al momento del bonifico Intesa Sanpaolo, l’operatore in chat ha finalmente sentenziato: “Signor Funelli, la ringrazio per l’attesa. L’ufficio tecnico ha verificato un’anomalia generalizzata nel sistema. Le chiediamo di riprovare tra 2 ore. Qualora dovesse riscontrare lo stesso errore ci contatti al numero verde 800.303.303”. In quel preciso istante, le anomalie notate dal sottoscritto sono diventate quelle di tanti italiani nella medesima situazione.

Sui social si trovano anche messaggi dell’assistenza come quello che segue: “Abbiamo riscontrato alcune difficoltà nell’accesso al sito ed all’App. I nostri tecnici si stanno adoperando per ripristinare il servizio”. Allo stato attuale, però, sembrerebbe che i problemi emersi effettuando un bonifico Intesa Sanpaolo riguardino prevalentemente i PC e non l’app. A voi come vanno le cose? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, in attesa che si sblocchi una volta per tutte questa situazione.

