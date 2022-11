Occorre segnalare nuovamente problemi app Intesa Sanpaolo, visto che oggi 25 novembre il servizio non funziona con tanto di messaggio ER0076. Una vicenda che ricorda moltissimo quella che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni mesi fa, come potete notare con l’articolo pubblicato all’interno del nostro magazine, ma che a conti fatti rende del tutto inefficaci tutte le potenziali azioni che possiamo concludere in questi minuti. Proviamo a fare il punto della situazione, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali della banca per i propri clienti.

Si ripresentano i problemi app Intesa Sanpaolo ed ER0076: il servizio non funziona oggi 25 novembre

Quali sono le ipotesi che si possono avanzare in un contesto simile? In passato abbiamo scritto che in presenza di problemi app Intesa Sanpaolo e del solito messaggio ER0076, potesse essere possibile qualche anomalia relativa alla tecnologia connessa al riconoscimento dell’impronta digitale. In realtà, anche disattivando la funzione non si riesce ad entrare. Questo vuol dire che la piattaforma non funziona da alcuni minuti a questa parte e neanche strade alternative per il login dovrebbero rivelarsi efficaci.

Non possiamo fare altro che attendere l’intervento dei tecnici, sperando che i problemi app Intesa Sanpaolo ed ER0076 possano essere risolti nel più breve tempo possibile. L’ultima volta che ci siamo ritrovati in un contesto simile, l’assistenza ha impiegato circa un’ora per ripristinare il servizio, fermo restando che ogni caso debba essere trattato in modo univoco. Anche a voi non funziona l’applicazione oggi? Fateci sapere con un commento a seguire, fermo restando che sia possibile seguire tutti gli aggiornamenti del caso su Down Detector.

Aggiornamento ore 10:13. Salgono le segnalazioni sui problemi app Intesa Sanpaolo che non funziona. Effettuando dei test, appare ancora il messaggio ER0076, ma l’assistenza per ora tace e tutti brancolano nel buio.