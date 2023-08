In questo martedì 1 agosto non funziona Intesa Sanpaolo in riferimento all’app e al sito dell’istituto bancario ma si registrano contemporaneamente anche dei problemi molto simili per il gruppo Fineco. Insomma, una buona fetta di italiani che ricorrono ai servizi di home banking sono costretti a fare i conti con anomalie diffuse e un’esperienza a dir poco pessima con il loro profilo utente online.

Partiamo col dire che, almeno al momento di questa pubblicazione, desta maggiore preoccupazione il fatto che non funzioni Intesa Sanpaolo nel suo sito di riferimento ma anche per l’applicazione Android e per iPhone dedicata. Sono centinaia le segnalazioni di problemi intorno alle 10 mattutine odierne, come sottolineato anche dal servizio Downdetector. Le principali anomalie si concretizzano nel momento in cui gli utenti provano ad accedere alla loro area personale e visualizzano una schermata vuota, qualche errore e comunque non riescono in alcun modo a verificare il loro conto ed eseguire operazioni di qualsiasi natura. La situazione per Fineco, almeno all’apparenza e sempre secondo i dati condivisi da Downdetector sembra essere invece meno grave, con un numero inferiore di clienti colpiti dai problemi. La situazione è comunque in continuo divenire e le evoluzioni del down potrebbero essere diverse.

Come comportarsi quando non funziona Intesa Sanpaolo per la sua app e il sito? Il miglior consiglio è di certo quello di attendere il ripristino del servizio. Allo stesso tempo, per situazioni critiche e particolarmente urgenti, potrebbe valere la pena contattare il numero customer care 800 303 303. Per Fineco, al contrario, sarà utile fare riferimento al servizio Voice Portal per avere dettagli sul conto ma anche per ottenere assistenza. I recapiti sono due: 800.52.52.52 da telefono fisso e 02.2899.2899 da cellulare e dall’estero.

Aggiornamento 10:40 – I problemi odierni continuano a manifestarsi senza sosta sia per Intesa Sanpaolo che per FIneco. Da parte dei due gruppi bancari non sono giunti riscontri sulle anomalie di scena nel primo giorno di questo mese.

Continua a leggere su optimagazine.com