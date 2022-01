Non funziona Banca Intesa Sanpaolo oggi 17 gennaio. Come ho avuto modo di constatare questa mattina, infatti, ci sono problemi di accesso con l’app al momento del login, in linea più o meno con quanto riportato non molto tempo fa all’interno del nostro magazine. Situazione tutto sommato di facile lettura ed una sorta di down al momento, se vogliamo, considerando la mole di segnalazioni che ho avuto modo di registrare nell’ultima. Vediamo, dunque, come stanno evolvendo le cose a partire dalle 9 di questo lunedì.

A tanti utenti non funziona Banca Intesa Sanpaolo: occhio ai problemi in fase di login

Per farvela breve, non funziona Banca Intesa Sanpaolo. I problemi si manifestano con l’app e, dato il sistema di sicurezza concepito dall’azienda, questo dettaglio rende impossibile l’accesso al proprio account a prescindere dal dispositivo con cui volete portare a termine il login. Come sempre avviene in questi casi, potete monitorare in tempo reale l’andamento del malfunzionamento direttamente su Down Detector, con una curva che la dice lunga su ciò che sta avvenendo stamane.

Potendo testare in prima persona, nei prossimi minuti continuerò a seguire da vicino l’anomalia, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile. A voi come stanno andando le cose oggi? Fateci sapere qualcosa con un commento a fine articolo, in modo da essere sempre sul pezzo. Allo stato attuale, possiamo dire senza dubbio alcuno che non funziona Banca Intesa Sanpaolo ad un elevato numero di persone, al punto che alcuni parlano di un vero e proprio down.

Aggiornamento ore 10:15. Ancora non funziona Banca Intesa Sanpaolo. L’app, sostanzialmente, si incanta ancor prima di inserire la propria impronta digitale per il riconoscimento dell’utente. La rotella gira all’infinito e, nel mio caso, non restituisce neppure un messaggio di errore. Situazione da monitorare.