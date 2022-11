Bisogna fare molta attenzione anche oggi 8 novembre alle segnalazioni del pubblico, secondo cui non funziona l’app Intesa Sanpaolo. Si tratta di problemi al momento non così diffusi, al punto che non credo sia corretto parlare di un vero e proprio down a differenza di quanto avvenuto alcuni giorni fa, ma questo non vuol dire che la situazione debba essere in qualche modo sottovalutata. Come sta andando questo martedì? Dalle informazioni che ho raccolto, pare sia opportuno concentrarsi su un paio di fronti in attesa di eventuali riscontri del pubblico.

Disservizi e potenziali problemi con app Intesa Sanpaolo: massima attenzione su login e pensione

Nello specifico, se avete riscontrato problemi con app Intesa Sanpaolo è probabile che in questo specifico frangente siano venuti a galla in fase di login, o qualora siate in attesa dell’accredito della pensione. Il primo malfunzionamento potrebbe essere gestito e risolto nel giro di pochi minuti, come quasi sempre avviene in circostanze simili, mentre il secondo richiama per forza di cose anche altri enti. Dunque, non possiamo fare altro che attendere eventuali feedback dalla banca o da INPS. Saranno molto importanti i prossimi minuti sotto questo punto di vista.

Inutile dire che, come sempre avviene in situazioni simili, sia possibile monitorare l’andamento delle segnalazioni del pubblico in tempo reale tramite la specifica pagina di Down Detector. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, è forte il sentore che i problemi con app Intesa Sanpaolo riguardino i due aspetti citati in precedenza, ma occorre portare pazienza auspicando che l’assistenza ci dia quantomeno un segnale su cosa stia avvenendo stamane.

