In queste ore il team di sviluppatori di WhatsApp ha diffuso una nuova versione beta dell’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, in grado di risolvere alcuni bug emersi da quella precedente. C’è la necessità di migliorare costantemente questo tipo di app, per rendere il loro utilizzo impeccabile ed a ciò che lavorano quotidianamente i vari sviluppatori. Come accennato in precedenza, ecco pronta una nuova versione beta di WhatsApp, dedicata però esclusivamente ai dispositivi Android e si tratta nel dettaglio della versione 2.22.8.5.

Cosa sappiamo sui problemi emersi con l’ultima beta WhatsApp di marzo

Insomma, occorre arricchire quanto riportato alcuni giorni fa. Il rilascio di questo nuovo aggiornamento è diventato necessario dopo le varie segnalazioni arrivate dagli utenti che avevano scaricato la versione 2.22.8.4. Sono infatti emersi due bug alquanto fastidiosi a riguardo: il primo fa leva sulla duplicazione dei messaggi inviati, il secondo invece sui continui crash dell’app di messaggistica. E’ bene come sempre precisare che stiamo parlando di WhatsApp Beta, quindi di novità che vengono testate da chi è iscritto al programma, prima che poi possano essere rilasciate con un aggiornamento stabile dell’app.

Il bug relativo ai messaggi duplicati consiste nell’invio di un messaggio che però si ritrova in automatico ad essere duplicato, il mittente quindi si ritroverà all’interno della conversazione con due messaggi identici, anche se ne è stato inviato uno solo. In poche parole il sistema tendeva automaticamente a duplicare il messaggio. Ora con questa nuova versione beta 2.22.8.5 di WhatsApp il problema è stato definitivamente risolto, mentre per quanto riguarda i crash improvvisi dell’app sono stati gli stessi sviluppatori a comunicare su Twitter di aver risolto definitivamente il problema.

Si tratta di situazioni fastidiose che solitamente sono molto comuni quando si parla di applicazioni utilizzate nelle versioni beta, quest’ultime servono per testare al meglio le novità in arrivo sull’app definitiva. Se si ha intenzione di provare questa versione beta 2.22.8.5 di WhatsApp basta iscriversi al canale testing del Google Play Store ed avere ovviamente uno smartphone Android. Si può anche scegliere la strada di installare manualmente il file AKP tramite AKP Mirror.