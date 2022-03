Con la modalità multi-dispositivo su WhatsApp è stato possibile garantire più libertà nell’utilizzo di tale app di messaggistica anche su altri device, senza insomma che sia necessariamente connesso quello principale, in genere lo smartphone. In questo modo diventa più semplice comunicare attraverso quest’applicazione anche da pc o da tablet, quando ad esempio lo smartphone è spento, scarico o semplicemente non connesso.

Indicazioni sull’aggiornamento WhatsApp per il multi-dispositivo

Altre dritte dal mondo WhatsApp, dunque, dopo quelle dei giorni scorsi. La funzione multi-dispositivo su WhatsApp è quindi stata fortemente apprezzata dagli utenti, una novità che ha esaudito il desiderio di molti e che si appresta a subire un nuovo aggiornamento. Proprio nelle ultime ore sono apparsi nuovi dettagli che riguardano il prossimo update relativo alla modalità multi-dispositivo. Sono stati come sempre gli uomini di WABetainfo a fornire i primi dettagli a riguardo.

A quanto pare le novità dovrebbero coinvolgere le anteprime dei link, gli elenchi broadcast, maggiore compatibilità con la cronologia chat, velocità di caricamento delle chat più alta. Si tratta quindi di miglioramenti non da poco che potrebbero rendere nettamente più interessante la funzione multi-dispositivo su WhatsApp, evitando quel rallentamento che in genere avviene nel caricare le varie chat quando ci si collega ad esempio dal pc. Si tratta di una funzione emersa da poco e quindi come tale può essere soggetta a delle problematiche, ma solo utilizzandola si può capire dove siano gli errori più frequenti.

WhatsApp ha intenzione di migliorarla quanto più possibile, qualcuno ad esempio chiede che ci possa essere la sincronizzazione dell’eliminazione delle chat. In poche parole quando si elimina una conversazione WhatsApp sullo smartphone debba in automatico sparire anche sul pc e viceversa. Per ora non sembra ancora essere disponibile tale funzionalità.

Bisogna però attendere l’ufficializzazione di questo nuovo aggiornamento della modalità multi-dispositivo su WhatsApp per capire effettivamente quali siano i cambiamenti pensati dagli sviluppatori. Non esiste perora una data, ma chiaramente arriverà per la versione Android, iOS e Desktop di tale app di messaggistica.

