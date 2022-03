Se di recente vi è capitato di scorgere i vostri artisti preferiti in crociera, vi sarete chiesti il motivo: è presto detto. Si tratta della registrazione del format Battiti Live – Il Viaggio della Musica, uno speciale appuntamento con Battiti Live in crociera.

Diverse le tappe del viaggio musicale guidato da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis a bordo di una nave MSC Crociere che ha portato gli artisti italiani ed internazionali tra i mari europei. Artisti diversi ad ogni tappa ed esibizioni fronte mare per alcuni appuntamenti speciali che arriveranno in prima serata su Italia1 in primavera, ad anticipare il tradizionale Battiti Live estivo.

Anche quest’anno, Battiti Live vedrà il coinvolgimento di Mariasole Pollio, a bordo della nave per interviste e contenuti backstage.

Ma quali saranno gli ospiti di Tutti gli ospiti di Battiti Live – Il Viaggio della Musica? Ci saranno i migliori artisti italiani ed internazionali che di tappa in tappa si esibiranno a bordo della nave MSC.

Dal Festival di Sanremo 2022 ci saranno Noemi, Sangiovanni, Dargen D’Amico e la rivelazione Tananai, ma anche Rkomi, Fabrizio Moro e La Rappresentante di Lista.

Ci sarà poi Ermal Meta e non poteva mancare Elodie. Spazio alle band con i The Kolors, e non solo, protagonisti con Stash al serale di Amici di Maria De Filippi. Da Sanremo 2022, in gara anche nel 2021, si esibirà anche Irama.

Spazio agli ospiti internazionali con alcuni nomi di rilievo del panorama internazionale che verranno comunicati di tappa in tappa. Tutti gli artisti coinvolti saliranno sul palco per esibirsi sulle note dei nuovi singoli in radio, che ascolteremo in primavera. Ulteriori dettagli nei prossimi giorni.