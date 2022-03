Sono in corso le riprese della fiction sul massacro del Circeo, il terribile fatto di cronaca che ha sconvolto l’Italia negli anni Settanta. La vicenda era già stata raccontata nel film La Scuola Cattolica di Stefano Mordini, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel settembre 2021.

La fiction sul massacro del Circeo è diretta da Andrea Molaioli (Fedeltà, Bella da Morire, Suburra), scritta da Flaminia Gressi (Noi), Viola Rispoli (Doc nelle Tue Mani) e Lisa Nur Sultan (Studio Battaglia). La storia si articolerà in sei puntate dalla durata di 50 minuti ciascuna, e dovrebbe andare in onda già in autunno. A differenza del recente film, la fiction si concentrerà sull’aspetto giudiziario della vicenda.

Infatti la protagonista è una giovane e ambiziosa avvocata, interpretata da Greta Scarano, che comincia a lavorare al fianco di Tina Lagostena Bassi (Pia Lanciotti), per portare avanti la riforma della legge sulla violenza sessuale. Teresa Capogrossi (nome di fantasia) prenderà a cuore la causa di Donatella (Ambrosia Caldarelli), unica sopravvissuta al massacro del Circeo, per dimostrare che il processo può essere vinto.

Il 29 settembre del 1975 tre ventenni della Roma bene invitano in una villa del Circeo Rosaria e Donatella, due ragazze di periferia, attirandole con la scusa di una festa al mare. Inizierà per loro un’agonia terribile: due giorni di sevizie e violenze. La mattina del 1° ottobre, la notizia è su tutti i giornali: in un bagagliaio sono state trovate due ragazze, nude e abbracciate. Una delle due, Rosaria (Adalgisa Manfrida), è morta. L’altra, Donatella, è sopravvissuta. Al tribunale di Latina, le donne chiedono giustizia e si schierano a sostegno di Donatella, che d’ora in poi sarà considerata un simbolo del movimento femminista. L’avvocata Teresa Capogrossi è determinata a cambiare la legge e la mentalità di un Paese secondo cui lo stupro non è considerato un crimine contro la persona.

Nel cast della fiction sul massacro del Circeo anche Enrico Iannello (Un Passo dal Cielo) nei panni dell’avvocato Fausto Tarsitano, personaggio realmente esistito.

