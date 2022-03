Un Passo dal Cielo 7 farà a meno di Daniele Liotti? Non proprio. Stando alle primissime anticipazioni sulla nuova stagione (la trama è ancora top secret), Francesco Neri sarà ancora protagonista della fiction di Rai1, ma in questo capitolo farà un passo indietro per lasciare spazio ad un altro personaggio, che il pubblico ha imparato a conoscere meglio lo scorso anno.

Secondo quanto riferisce Bubino Blog, le nuove vicende ruoteranno intorno a Manuela Nappi, sorella del commissario Vincenzo, interpretata da Giusy Buscemi. Sarà lei quindi la vera protagonista di Un Passo dal Cielo 7. Nella sesta stagione, Manuela si era detta determinata a proseguire la sua carriera di poliziotta, e nel finale aveva anche aiutato Francesco a far luce sulla morte della sua amata Emma. Già in quella circostanza una buona parte di pubblico aveva pronosticato una possibile storia d’amore tra i due, ma per l’ex capo della forestale potrebbe essere troppo presto: la sua ferita è ancora aperta (e sarebbe irrispettoso nei confronti dei fan della coppia).

Bubino Blog accenna anche a una possibile uscita di scena di Jenny De Nucci (interprete di Isabella), ma al momento non ci sono notizie ufficiali.

Per quanto riguarda l’inizio delle riprese, il sito Il Gazzettino conferma che il set aprirà a fine estate (più probabile agosto) a San Vito, a Cortina e in altre località dell’alto Bellunese. I luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende della passata stagione restano quindi gli stessi. La messa in onda, invece, sembra prevista, salvo modifiche, per la primavera 2023.

Ci sarà infine un cambio di regia: al posto di Jan Michelini, marito di Giusy Buscemi, Cosimo Alemà e Beniamino Catena, registi della scorsa stagione, dietro la macchina da presa vedremo l’attore Enrico Ianniello, che continuerà a vestire ancora i panni del commissario Vincenzo Nappi.

