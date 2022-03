Con il gran numero di contatti e di gruppi che si hanno solitamente su WhatsApp, spesso risulta davvero stressante gestire le varie notifiche che bombardano il nostro smartphone, ma esiste un trucco alquanto semplice che potrà aiutarvi a togliere tutte le notifiche senza eliminare l’app di messaggistica. Pur silenziando i gruppi o le varie chat, alla fine le notifiche appariranno lo stesso sull’app quando la si apre, è bene a questo punto capire come eliminarle senza dover necessariamente abbandonare WhatsApp.

Come rimuovere notifiche WhatsApp senza abbandonare gruppi o app

Altre dritte, dunque, dopo quelle relative alla possibilità di registrare chiamate tramite l’app esaminate di recente. Cosa bisogna fare? La prima mossa è entrare all’interno dell’applicazione e recarsi nella sezione delle impostazioni, qui c’è proprio la categoria “Notifiche”. All’interno di tale categoria si potrà intervenire su qualsiasi aspetto che riguarda queste notifiche WhatsApp, ossia suoni di ricezione e invio messaggi, suoneria predefinita, vibrazione, notifiche a comparsa e perfino sulla lucetta che si accende sullo smartphone quando arriva qualcosa.

Si può anche andare ancor più nello specifico di sottocategorie come gruppi e chiamate WhatsApp. C’è anche un altro aspetto da prendere in considerazione per non essere bombardati da queste notifiche di WhatsApp, ossia intervenire sulle impostazioni generali del proprio smartphone. Esiste la sezione “App e notifiche” sul proprio device, una volta entrati qui basterà andare su WhatsApp e disattivarle (questo però per quanto riguarda Android).

Rimanendo in questa sezione delle impostazioni si ha anche modo di revocare le autorizzazioni e disabilitare l’utilizzo dei dati mobili in background, compreso accesso a fotocamera e microfono e file. Sono semplici escamotage che potranno aiutarvi a liberarvi delle diverse notifiche WhatsApp che costantemente si presentano ogni giorno sul vostro smartphone. Il tutto poi senza il bisogno di dover eliminare quest’applicazione o trovare qualche applicazione di terze parti per cercare di risolvere tale problematica. Seguendo questi semplici passaggi che abbiamo elencato in questo post, noterete come sarà tutto più semplice e potrete godervi il relax quotidiano.

