C’è grande attesa in queste ore sull’arrivo dell’aggiornamento Fortnite relativo alla Stagione 3 Capitolo 2. Non una release secondaria, dunque, al contrario di quanto vi abbiamo riportato alcuni giorni fa con un altro articolo riguardante l’ultima patch concepita dagli sviluppatori. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? Partiamo dal presupposto che, allo stato attuale, manchino informazioni ufficiali da parte di Epic Games per comprendere giorno ed orario di rilascio. Tuttavia, abbiamo indiscrezioni sulle quali soffermarci.

Le ultime sull’uscita del nuovo aggiornamento Fortnite dedicato a Stagione 3 Capitolo 2

Provando a scavare tra le informazioni ufficiose, questo sabato credo sia utile soffermarsi sulle parole di Twea, se non altro perché parliamo di uno dei data miner più famosi in questo mondo. A suo dire, la Stagione 2 del Capitolo 3 di Fortnite dovrebbe essere destinata ad iniziare domani 20 marzo. Sulla stessa lunghezza d’onda anche altri leaker, fermo restando che ad oggi non abbiamo riscontri diretti da parte del team che si occupa dello sviluppo del gioco.

Come se non bastasse, sempre Twea afferma che l’appuntamento sarebbe stato fissato alle 7 del mattino, in riferimento all’orario europeo. Staremo a vedere se le sue previsioni, spesso e volentieri rivelatesi corrette, saranno azzeccate anche in questa circostanza. Di sicuro l’appuntamento con il tanto atteso aggiornamento Fortnite pensato per introdurre la Stagione 3 Capitolo 2 rappresenta uno degli step più importanti di tutto il 2022. Non è escluso che possa esserci qualche disservizio nelle prossime ore.

Dunque, qualora doveste imbattervi in problemi di varia natura accedendo al gioco, nessun timore. Si tratta di situazioni del tutto normali quando è in arrivo un rilascio importante come l’aggiornamento Fortnite pensato per la Stagione 3 Capitolo 2. Cosa vi aspettate da questo rilascio? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito.