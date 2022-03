Ampiamente prevedibili i problemi Fortnite riscontrati a partire dalle 10 di oggi 1 marzo, in quanto è in distribuzione proprio in questi minuti il tanto atteso aggiornamento 19.40. Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, la situazione non dovrebbe differire più di tanto rispetto a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa con un altro upgrade. Proviamo a fare il punto della situazione, in modo da comprendere meglio cosa possiamo aspettarci nelle prossime ore con uno dei titoli più apprezzati dal pubblico italiano in questo momento storico.

Nessun timore per i problemi Fortnite, in relazione al nuovo aggiornamento 19.40

Quali sono le indiscrezioni venuta a galla fino a questo momento, a proposito dei problemi Fortnite che vanno associati al nuovo aggiornamento 19.40? Sostanzialmente, come sempre avviene in queste circostanze, possiamo prevedere che il disservizio durerà circa un’ora. Si tratta di uno switch-off necessario affinché possa essere implementato sui server il nuovo upgrade. Dunque, qualora abbiate riscontrato difficoltà negli ultimi minuti, è bene sapere che si tratti di una situazione assolutamente normale e di una procedura standardizzata.

Al di là dei problemi Fortnite ampiamente prevedibili, è certo che il nuovo aggiornamento porterà con sé alcune migliorie interessanti. Ad esempio, in queste ore il solito data miner Shiina ha anticipato a tutti l’arrivo di una nuova skin di Spider-Man. In aggiunta a questo, dovremo fare attenzione anche ad una quest collegata al “Paradigma”, fino ad arrivare al ritorno del Revolver. Quest’ultimo, infatti, negli ultimi tempi era stato messo da parte e collocato in magazzino.

Staremo a vedere come evolveranno le cose nelle prossime ore, in riferimento ai problemi Fortnite e al nuovo aggiornamento 19.40, di cui tanto si parla in Italia da alcuni giorni a questa parte. Cosa vi aspettate dallo staff con il tanto atteso rilascio?