Se siete interessati all’acquisto di un iPhone 12, non potete lasciarvi scappare l’occasione odierna proposta da Amazon per il modello bianco da 128GB. Con l’arrivo sul mercato dell’iPhone 13, ecco che è possibile risparmiare qualche euro in più dall’acquisto del modello precedente, inevitabilmente con un prezzo molto più interessante. Ecco che quest’oggi il famoso sito di e-commerce ha voluto proporre la variante azzurra da 128GB di memoria interna dell’iPhone 12 con uno sconto piuttosto considerevole che non può passare di certo in secondo piano.

Riscontri sul prezzo per iPhone 12 da 128 GB su Amazon

Un altro aggiornamento, dunque, dopo quello di inizio mese. Nel dettaglio troviamo uno sconto del 18% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 889 euro, parliamo praticamente del costo da listino, arrivando quindi ad una cifra finale di 703 euro. Come si può notare il risparmio è davvero considerevole e per chi è abbonato a Prime c’è anche la possibilità di riceverlo entro le 24 ore a casa propria, con spese di spedizione chiaramente gratuite.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Chi non è abbonato a Prime può sempre sfruttare la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire dei medesimi vantaggi. La disponibilità è immediata su Amazon e c’è anche la possibilità di pagare questo iPhone 12 azzurro da128GB a rate grazie a Cofidis. Un’occasione imperdibile per un dispositivo che è stato uno dei più venduti del 2021 e continua ad essere piuttosto appetibile sul mercato per le sue specifiche tecniche di grande rilievo. Questo iPhone 12 non ha nulla da invidiare alla concorrenza e vediamo più nel dettaglio perché.

Parliamo di un top di gamma che si presenta con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione. Non manca poi un ottimo comparto hardware grazie alla presenza non solo della connettività 5G, ma soprattutto del processore A14 Bionic, uno dei più veloci sul mercato smartphone.

Da non trascurare il settore fotocamere, qui si fa leva su un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.

