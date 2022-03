Continua a calare su Amazon il prezzo dell’iPhone 12 bianco da 64GB di memoria interna, dispositivo ancora piuttosto ricercato sul mercato e che può contare su un comparto tecnico di ultimissima generazione. Senza dubbio questo è il periodo migliore per acquistare un iPhone 12, sarà possibile risparmiare un bel po’ rispetto a qualche tempo fa ed allo stesso tempo essere molto soddisfatti dell’acquisto. Stiamo parlando dello smartphone che ha venduto di più nel 2021, un successo incredibile per Apple e che continua ad essere l’oggetto dei desideri di molti utenti.

Le ultime indicazioni sull’iPhone 12 con Amazon il 4 marzo

Altro aggiornamento, dunque, dopo quello esaminato non molto tempo fa sul nostro magazine. Se volete tra le mani tale top di gamma, non potete lasciarvi scappare l’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 12 bianco da 64GB di memoria interna. Approfondendo la questione notiamo come sia stato effettuato uno sconto dell’11% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 839 euro, ciò significa che il costo finale è di 747,99 euro.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Il risparmio attuale è quindi di 91,01 euro, cifra che può considerarsi piuttosto interessante. Tra l’altro Amazon da la possibilità di poter acquistare a rate questo iPhone 12 bianco da 64GB affidandosi a Cofidis. Le spese di spedizione sono gratuite e la disponibilità sul sito di e-commerce è immediata, ciò significa che nel giro di pochi giorni arriverà nelle vostre case. Vediamo a questo punto di rinfrescarvi un po’ la memoria sulle specifiche tecniche di questo flagship targato Apple. Partiamo dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici, protetto dal Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Molto interessante è il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. C’è spazio anche per la connettività 5G ed una buona componente hardware grazie al processore A14 Bionic. Infine questo iPhone 12 bianco da 64GB di memoria interna è resistente all’acqua ed alla polvere.