Tutto è pronto per tornare sul set di Fosca Innocenti 2. La fiction Mediaset con Vanessa Incontrada si è rivelata un ottimo successo per quattro venerdì su Canale 5, registrando una media di oltre 3 milioni di spettatori con quasi il 17% di share.

Un risultato eccellente che ha convinto la produzione a portare avanti le indagini di Fosca per un’altra stagione (la conferma del rinnovo girava già qualche settimana prima della messa in onda dell’ultima puntata). Chi tornerà nel cast?

Dopo il finale romantico, Vanessa Incontrada e Francesco Arca torneranno a vestire i panni rispettivamente dei (non più) amici Fosca e Cosimo. L’ultima scena ha visto il vicequestore ammettere finalmente i suoi sentimenti e scambiarsi un appassionante bacio proprio con lui fuori dalla sua enoteca. Oltre a loro due tornerà il resto del cast principale composto da: Desirée Noferini (l’ispettrice Giulia De Falco); Cecilia Dazzi (l’ispettrice Rosa Lulli); Francesco Leone (l’agente Pino Ricci); Giorgia Trasselli (Bice, una donna anziana che aiuta Fosca a gestire la proprietà di campagna).

Come avevamo anticipato, nessuna novità sembra per il cast, invece un cambio ci sarà per quanto riguarda la regia. Dopo Fabrizio Costa, ci sarà Giulio Manfredonia dietro la macchina da presa, con cui la Incontrada aveva già lavorato per le due stagioni di Non Dirlo al Mio Capo, fiction Rai dove ha condiviso la scena con Lino Guanciale.

Secondo quanto scrive La Nazione, la produzione di Banijay Studios Italy avrebbe già iniziato dei nuovi sopralluoghi ad Arezzo, dove è girata e ambientata la serie. La tranquillità e la bellezza della città hanno conquistato la produzione e anche i cittadini non se ne fanno un gran problema, anzi. “Hanno accettato tutti i disagi che l’allestimento di un set può creare”, continua La Nazione.

Il set di Fosca Innocenti 2 dovrebbe aprire a giugno, quindi la messa in onda potrebbe già esserci nel 2023.

