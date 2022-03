Fosca Innocenti 2 ci sarà? Questo è ciò che si chiedono i fan mentre l’ultima puntata della prima stagione va in onda stasera, 4 marzo, su Canale5.

La fiction con Vanessa Incontrada ha, con grande sorpresa, superato ogni aspettativa. Pur non registrando ascolti altissimi, ha comunque potuto contare su una fetta fedele di pubblico che ogni settimana si è sintonizzato sulla rete Mediaset per seguire le indagini di Fosca Innocenti e la sua complicata vita sentimentale.

La prima puntata ha conquistato quasi 4 milioni di spettatori con uno share del 18,90%. nelle settimane successive, i numeri sono diminuiti ma non sono mai scesi del 15%, dando quindi a Mediaset un motivo in più per confermare la fiction per una seconda stagione.

Manca l’ufficialità ma secondo quanto scrive La Nazione, la produzione di Banijay Studios Italy avrebbe già iniziato dei nuovi sopralluoghi ad Arezzo, dove è girata e ambientata la serie. La tranquillità e la bellezza della città hanno conquistato la produzione e anche i cittadini non se ne fanno un gran problema, anzi. “Hanno accettato tutti i disagi che l’allestimento di un set può creare”, continua La Nazione.

Ad alimentare le conferme di Fosca Innocenti 2 anche la volontà di Vanessa Incontrada, Francesco Arca e tutti gli attori di voler ritornare al più presto possibile sul set. Come location pare verrà nuovamente scelto il Palazzo di Fraternita con la sua bellissima veduta su Piazza Grande e sulle torri della città.

Il primo ciak è previsto già per giugno e ci sarà un cambio di regia. Dopo Fabrizio Costa, ci sarà Giulio Manfredonia dietro la macchina da presa, con cui la Incontrada aveva già lavorato per le due stagioni di Non Dirlo al Mio Capo, fiction Rai dove ha condiviso la scena con Lino Guanciale.

Fosca Innocenti 2 quindi ci sarà, ora aspettiamo solo la conferma.

