A piccoli passi sta calando il prezzo dell’iPhone 13, infatti da quando è approdato sul mercato è possibile acquistarlo con qualche sconto utile per chi vuole risparmiare un po’. Vogliamo a tal proposito proporvi quest’oggi l’offerta di Amazon per l’iPhone 13 colore Mezzanotte da 256GB di memoria interna. Chi ha necessità di optare per una ROM piuttosto capiente, sicuramente tale modello può essere molto utile e nella giornata odierna si ritrova anche con un piccolo sconto che lo rende ancora più appetibile.

Interessante prezzo per l’iPhone 13 da 128 GB su Amazon

Dunque, disponibilità confermata, al netto dei problemi descritti pochi giorni fa. Andando più nello specifico dell’offerta proposta da Amazon per questo iPhone 13 da 256GB di memoria interna e di colore Mezzanotte, notiamo come il prezzo fissato sia di 897 euro, cifra che deriva da uno sconto del 15% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza da 1059 euro.

Apple iPhone 13 (256GB) - mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento

Il risparmio quindi c’è ed è anche piuttosto evidente, ricordiamo come tra l’altro sia possibile acquistare tale prodotto a rate grazie a Cofidis. Le spese di spedizione sono gratuite e chi lo ordina nel giro di poche ore potrà anche riceverlo prima del previsto a casa propria. Si tratta inoltre dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia vivamente di tuffarsi su tale offerta. A questo punto è bene rinfrescarsi un po’ la memoria sulle specifiche tecniche che appartengono a questo iPhone 13 Mezzanotte da 256GB di memoria interna.

Il device si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e può contare sulla novità della Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Proprio il comparto fotografico è uno dei punti di forza di questo iPhone 13, qui infatti ritroviamo un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo). Il tutto, condito da Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Non manca il super processore A15 Bionic per iPhone 13 e la possibilità di sfruttare tutta la potenza del 5G. Parliamo infine di uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere.

