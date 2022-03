Le spedizioni di iPhone 13 e soprattutto dei nuovissimi iPhone SE di terza generazioni lanciati il giorno 8 marzo potrebbero subire una battuta di arresto davvero considerevole. Il principale partner di produzione Apple Foxconn ha interrotto del tutto le sue attività da oggi 14 marzo, per il via ad un lockdown stabilito nella regione cinese Shenzhen, a causa di un nuovo incremento dei casi da Covid-19.

I nuovi casi accertati di Covid-19 nell’area geografica in cui sorge proprio la Foxconn sono 66. Le poche decine di cittadini risultati positivi sono bastati a far scattare il grado massimo di chiusure da parte delle autorità cinesi appunto, molto intransigenti per le loro politiche di contenimento dei contagi, in particolare per l’ultima variante Omicron del virus. Sta di fatto che la cosiddetta Silicon Valley asiatica che ingloba proprio la Foxconn si è dovuta fermare.

Gli IPhone 13, gli ultimi iPhone SE e molti altri modelli del brand Apple vengono prodotti proprio a Shenzhen. Impossibile dunque non ipotizzare un contraccolpo nelle spedizione dei dispositivi verso il mondo occidentali. La situazione attuale va pure inglobata all’interno di uno stato di crisi prolungato e generale per l’approvvigionamento di materie prime, che ha come principale responsabile la pandemia ma non solo.

Non saranno solo gli iPhone 13 e altri modelli Apple i principali dispositivi influenzati dal blocco della Foxconn. Proprio quest’ultima è partner produttivo anche di Huawei e ZTE. Si prevedono dunque anche delle conseguenze per questi altri brand per la distribuzione a carattere mondiale dei relativi device. L’incertezza nasce soprattutto dal fatto che non sono noti i tempi in cui il fermo totale dovrebbe permanere. Come sempre, le sorti sono legate all’andamento dei contagi ed è impossibile per ora ipotizzare la ripartenza della catena produttiva in un tempo ben preciso. Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti in proposito.

