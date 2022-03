Arrivano ottime notizie anche per i Samsung Galaxy S10 brandizzati, come prevedibile un passo indietro per quanto riguarda la distribuzione dell’aggiornamento con Android 12. Dopo le novità di inizio anno per i dispositivi no brand, visto che a gennaio il pacchetto software è stato diffuso per i modelli in questione, ora bisogna concentrarsi su coloro che non hanno ancora risposto all’appello. Cosa dobbiamo aspettarci a stretto giro? Proviamo a capirlo insieme coi riscontri di oggi 15 marzo.

Anche per i Samsung Galaxy S10 brandizzati è tempo di aggiornamento Android 12

Alcuni segnali in merito ci arrivano direttamente da SamMobile, secondo cui anche per i Samsung Galaxy S10 brandizzati sono maturi i tempi per Android 12. Verso la fine di gennaio 2022, il pacchetto software ha raggiunto i modelli commercializzati senza brand, mentre oggi la medesima sorte tocca ai modelli che sono stati commercializzati dagli operatori di Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10 5G negli Stati Uniti.

Il nuovo software viene fornito con la versione firmware G97xU1UEU6HVA1 e risulta è disponibile su tutte le reti degli operatori americani. Tra questi abbiamo AT&T, Bluegrass Cellular, Cellular South, Comcast, C-Spire, Sprint, T-Mobile, Verizon e Virgin Mobile. Cosa comporta l’aggiornamento per i Samsung Galaxy S10 brandizzati? Dopo averlo installato, toccherete con mano AoD e Dark Mode migliorati ed un’iconografia migliore.

Occhio anche ai miglioramenti per app come Bixby, Bixby Routines, My Files, Samsung Camera, Samsung Gallery, Samsung Internet, Samsung Keyboard, Samsung Notes e SmartThings. Quanto trapelato oggi, rappresenta un ottimo presupposto anche per i Samsung Galaxy S10 Vodafone e TIM. Già, perché ora la medesima sorta dovrebbe toccare ai vari modelli di questa famiglia brandizzati che sono stati lanciati sul mercato negli ultimi anni. A voi è arrivata la notifica in questione?