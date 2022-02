Stiamo ancora aspettando le prime segnalazioni da parte di coloro che toccheranno con mano la patch in Italia, ma quest’oggi ci sono buone notizie per tutti gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S10. Dopo aver ricevuto correttamente l’aggiornamento di gennaio, come vi abbiamo riportato sul nostro magazine alcune settimane fa, oggi tocca al firmware di febbraio, con il quale il produttore asiatico mira a mettersi alle spalle una volta per tutte alcune problematiche non secondarie.

Cosa cambia per i Samsung Galaxy S10 con l’aggiornamento di febbraio

Quali sono le indicazioni venute a galla fino a questo momento per gli utenti che sono ansiosi di provare il nuovo aggiornamento di febbraio sul proprio Samsung Galaxy S10? Alcuni spunti molto interessanti, come sempre, ci arrivano da SamMobile, che cita a sua volta il bollettino ufficiale del produttore. Nel dettaglio, si parla di un pacchetto software in grado di risolvere dozzine di vulnerabilità del sistema operativo Android, messe da parte da Google, cui dovremo aggiungere 19 problemi specifici del produttore coreano.

In particolare, si parla di DeX Home e DeX per PC, considerando il fatto che siano problemi ormai noti agli sviluppatori. Secondo quanto raccolto in questi minuti, ci sarebbero le prime segnalazioni sulla disponibilità del nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S10 qui in Europa, ma in Italia pare non essere ancora in distribuzione. Sarà molto interessante valutare anche la durata della batteria nel momento in cui procederemo con il download del nuovo pacchetto software.

A voi come stanno andando le cose con il Samsung Galaxy S10? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di prendere atto del reale impatto del nuovo aggiornamento per il modello tanto apprezzato in Italia. Grazie anche ai vari upgrade degli ultimi mesi.