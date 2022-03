Lily Collins sarà ancora Emily Cooper nella fortunata serie Emily in Paris di Netflix, ma in attesa di tornare sul set per girare le stagioni 3 e 4 sarà protagonista per lo streamer del nuovo film Windfall.

Stavolta Lily Collins si cimenta in un registro radicalmente diverso rispetto a quello soap-comedy di Emily in Paris: Windfall è infatti un thriller noir che vede al centro della trama una coppia scossa da un tentativo di furto. Jason Segel (How I Met Your Mother) interpreta un disgraziato che fa irruzione in una bellissima casa di Ojai, in California, per svaligiarla. Mentre si gode il lusso della casa in cui è entrato, viene presto scoperto dall’arrivo inaspettato dei proprietari, un CEO (interpretato da Jesse Plemons de Il Potere del Cane) e sua moglie (interpretata da Lilly Collins). Dopo che il ladro ha preso la coppia in ostaggio, seguiranno due giorni tesi e tortuosi tra rivelazioni e colpi di scena, nel corso dei quali diventerà sempre meno chiaro chi sia il vero cattivo della storia.

Il film con Lily Collins, Jason Segel e Jesse Plemons, tutti in ruoli molto diversi dalle loro solite interpretazioni, è diretto da Charlie McDowell (La Scoperta, Loop), che li ha voluti mettere alla prova con personaggi radicalmente opposti a quelli che hanno interpretato nel corso delle loro carriere. Il regista, marito di Collins, ha dichiarato di aver preso a riferimento un classico come Chinatown per creare l’atmosfera cupa del suo thriller.

Lily Collins e Charlie McDowell si sono sposati lo scorso anno e per la prima volta l’attrice è stata diretta dal marito in Windfall. Il film sarà disponibile nel catalogo di Netflix da venerdì 18 marzo.

